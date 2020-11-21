Eski yöneticiden 5 milyon TL destek

Fikret Orman döneminde yönetimde yer alan ve her fırsatta kulübe destek olmayı sürdüren, son olarak siyah-beyazlı kulübün jimnastik takımına sponsor oldu. Yücel'in yönetiminde olduğu Bahçeşehir Koleji,Jimnastik Takımı'na isim sponsoru olurken, siyah-beyazlı kulübün kasasına bu anlaşmadan 2 milyon TL girdi. Beşiktaş Jimnastik Takımı sezon boyunca Beşiktaş Bahçeşehir Koleji Jimnastik Takımı olarak mücadele edecek.

Kaynak: Fanatik