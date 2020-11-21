Eski yöneticiden 5 milyon TL destek
Beşiktaş Eski Yöneticisi Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı ekibe 5 milyon TL'lik katkı sağladı. Yücel, son olarak siyah-beyazlı ekibin jimnastik takımına sponsor oldu.
GÜNDEM 21.11.2020, 12:04
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Fikret Orman döneminde yönetimde yer alan ve her fırsatta kulübe destek olmayı sürdüren Hüseyin Yücel, son olarak siyah-beyazlı kulübün jimnastik takımına sponsor oldu. Yücel'in yönetiminde olduğu Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Jimnastik Takımı'na isim sponsoru olurken, siyah-beyazlı kulübün kasasına bu anlaşmadan 2 milyon TL girdi. Beşiktaş Jimnastik Takımı sezon boyunca Beşiktaş Bahçeşehir Koleji Jimnastik Takımı olarak mücadele edecek.
Kaynak: Fanatik