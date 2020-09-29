Domagoj Vida gerçeği!

Beşiktaş’ın Konya bozgunu, takım içindeki sorunları derinleştirirken Vida cephesindeki gelişmeler de can sıkacak cinsten. 4-1'lik yenilgide pek çok hata yapan, bir de penaltıya sebebiyet verdiren Vida'nın konsantrasyon kaybı yaşadığı bildirildi. Takımın en önemli oyuncusu olarak öne çıkan stoperin ‘git' baskısından etkilendiği belirtildi.

Bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro'yu aşkın para kazanan tecrübeli savunmacının yönetimin tavrından dolayı sıkıntılı olduğu öğrenildi.

ÇARE ARANIYOR

Vida, sezon başından bu yana kendisine yapılan indirim tekliflerini geri çeviriyordu. Bu nedenle yönetim, Hırvat stopere, “Bonservisini verelim istediğin takıma git. Maaşın bütçemizi aşıyor” baskısı yapıyordu. İstanbul'a yerleşen, burada aldığı ücretin altındaki tekliflere de sıcak bakmayan oyuncu ise Beşiktaş'tan gitmek istemediğini açıkça söylüyordu.

Bu ortamda saha içine odaklanamayan Vida'nın dengesinin bozulduğu ve performansının düştüğü görüldü. Yönetim soruna çare arıyor.

Öte yandan Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Beşiktaş'ta iki yeni kadro dışı daha resmileşti. Sergen Yalçın'ın talebi üzerine yönetim, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktı.

İki oyuncu, bireysel antrenmanlar yapacak.

Umut 800 bin Euro, Lens ise 1.9 milyon Euro yıllık ücret alıyor.

Bu oyuncular, takım harcama limitine yük olmaya devam edecek.

Kaynak: Skor / Ali Aydın