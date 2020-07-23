Domagoj Vida Fransa Ligue 1 yolcusu

Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde oyuncularına gelecek teklifleri değerlendirecek. Siyah beyazlılarda en önemli kriter ise yüksek maaş olan oyuncuların durumu.

Yönetim, bu oyunculardan ya indirim istedi, ya da kendilerine takım bulmalarını...

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan futbolculardan biri de Domagoj Vida...

Suudi Arabistan ve İtalya’dan gelen resmi teklifleri değerlendirmeyen Hırvat stoper, Lyon'a ise sıcak bakıyor.

Biriken alacaklarına karşılık bonservisini almayı düşünen Vida için yönetimin kararı bekleniyor.

31 yaşındaki futbolcunun satışından gelecek bonservis bedeli yönetimin elini rahatlatabilir ancak oyuncunun yüksek maaşı ise planları bozuyor.

Önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak tarafların anlaşması halinde Domagoj Vida, Lyon forması giyecek.

Bu sezon 37 maçta görev yapan Hırvat savunmacı, 5 gol attı.

Kaynak: TRT Spor