Domagoj Vida'dan Gökhan Gönül'e: Bizimle kal

Fenerbahçe zaferinin kahramanı Domagoj Vida, galibiyetin bir diğer mimarı Gökhan Gönül'le olan fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Hırvat oyuncu, geleceği belirsiz olan 35 yaşındaki oyuncu ile dünkü gol sevincini koyduğu fotoğrafa, 'Bizimle kal' notunu düştü.

Bilindiği üzere sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyor.