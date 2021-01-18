Deniz Çoban: Kırmızı çok doğru

İlk dakikadan son dakikaya kadar derbide kontrolü elinde tutan Cüneyt Çakır, gerginliğe izin vermedi. 58. dakikada Diagne’nin kırmızı kartı ise kesinlikle doğruydu. Kafa ile oynama mesafesine ayağını kaldırarak rakibine yaralayıcı bir müdahale yaptı.

Dün akşam oynan maçta, ligimizin en tecrübeli hakemi olan Cüneyt Çakır görev yaptı. İlk dakikadan son dakikaya kadar kontrolü elinde tutan ve oyuncuların kabulünü kazanan bir yönetim sergiledi. Derbilerde alışık olduğumuz gerginlik görüntüleri yaşanmadı. İşte dakika dakika Çakır’ın performansı...

Dk:13: Arda Turan’ın Souza’ya kayarak müdahalesinde çıkan sarı kart doğruydu. Arda kayarak geliyor ve krampon vidaları rakibe dönük. Ancak ayaklarını dizden kırıyor olması pozisyonun şiddetini hafifletiyor.

Dk:22: Rosier’in faulü sonrası çıkan sarı kart doğru ancak pozisyonda net bir avantaj var. Hakem pozisyonu avantaja bırakmış olsa Galatasaray’ın çok etkili bir atağı kesilmemiş olacaktı.

Dk:31: Ceza sahasının hemen ön çizgisi üzerinde Luyindama Aboubakar’a faul yapıyor. Hakem “devam” diyor. Pozisyonda sarı kart da gerekirdi. Kırmızı olmazdı. Çünkü Beşiktaşlı oyuncunun cephesi kaleye dönük değildi.

Dk:37: Atiba’nın faul yaptığı gerekçesiyle Beşiktaş’ın önemli bir akını kesildi ancak Atiba’nın rakibine herhangi bir faulü yoktu.

Dk:40: Saracchi Ghezzal’ın ayağına bastı. Sarı kart görmeliydi ama hakem sadece faul çaldı.

Dk:45: Rosier’in Marcao’ya faulünde 2. sarı kart beklentileri oldu ancak bunu gerektirecek bir müdahalesi yoktu.

Dk:48: Souza rakibinin ayağına bastı, hakem sarı kartı göstermedi.

Faul var ancak...

Dk:52: Larin ceza sahasına girerken Luyindama’nın ayaklarına takılarak yerde kaldı. Oyuncular önlü arkalı değildi. Luyindama başka yöne koşu yaparken kazara Larin’e takıldı.

Dk:58: Diagne’nin kırmızı kartı çok doğruydu. Kafa ile oynama mesafesine ayağını kaldırarak rakibinin kafasına yaralayıcı bir müdahalede bulundu.

Dk:78: Beşiktaş’ın golü öncesi sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Saracchi rakibine faul yapmamıştı. O serbest vuruştan çok sonra, ters kanattan yapılan orta sonucu gol geldi. Golü hatalı faule bağlamıyorum çünkü sonrasında oyun uzun süre aktı.

Deniz Çoban / Fanatik