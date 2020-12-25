Deniz Çoban: Golü vermeliydi
Maçta tek kritik karar vardı: Larin golden önce topa yükselirken rakibine basarak yükselmiyor.
Maçta tek kritik karar vardı: Larin golden önce topa yükselirken rakibine basarak yükselmiyor. Gol kararı verilmeliydi. Özkahya, top kaleye girmeden düdük çalarak VAR’a kontrol şansı vermedi!
Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki mücadele, bir pozisyon dışında hakem Halis Özkahya açısından fazla sorunlu geçmedi. Bazı faul ve kart hataları oldu ancak 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Maçtaki tek kritik karar 23.dakikada yaşandı.
Rakibi etkilemiyor
Bu hataya düşmemeliydi
Bir diğer konu da burada hakemin düdüğü derhal çalmasıydı. Aslında VAR kullanılan maçlarda düdüğü geciktirmek gerekir. Özkahya tecrübesindeki bir hakemin bu hataya düşmemesi gerekirdi. Düdüğü kaleye girdikten sonra çalıp, VAR’a kontrol şansı vermeliydi.
Deniz Çoban / Fanatik