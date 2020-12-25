Deniz Çoban: Golü vermeliydi

Maçta tek kritik karar vardı: Larin golden önce topa yükselirken rakibine basarak yükselmiyor. Gol kararı verilmeliydi. Özkahya, top kaleye girmeden düdük çalarak VAR’a kontrol şansı vermedi!

Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki mücadele, bir pozisyon dışında hakem Halis Özkahya açısından fazla sorunlu geçmedi. Bazı faul ve kart hataları oldu ancak 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Maçtaki tek kritik karar 23.dakikada yaşandı.

Rakibi etkilemiyor

Larin’in kafa ile attığı golde Halis Özkahya faul tespit etti. Burada Larin topa yükselirken, rakibine basarak yükselmiyor. Rakibini etkileyen bir hamlesi yok. Ankaragücü oyuncusu yüzüne temas almış gibi kendini yere bırakıyor. Bence gol kararı verilmesi daha doğru olurdu.

Bu hataya düşmemeliydi

Bir diğer konu da burada hakemin düdüğü derhal çalmasıydı. Aslında VAR kullanılan maçlarda düdüğü geciktirmek gerekir. Özkahya tecrübesindeki bir hakemin bu hataya düşmemesi gerekirdi. Düdüğü kaleye girdikten sonra çalıp, VAR’a kontrol şansı vermeliydi.

Deniz Çoban / Fanatik