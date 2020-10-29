Cumhuriyetimizin 97. Yılı Kutlu Olsun

19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, aziz milletimizle birlikte başlattığı benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilan ettiği Cumhuriyet ile taçlanmıştır.

Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve gururla kutlamaktayız.

Atatürk’ün ‘Ben, sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ vecizesinden aldığımız ilhamla onun ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda daima ilerleyecek, ülkemizi gururlandıran başarılara yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışacağız.

Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin geleceğini 97 yıldır güneş gibi aydınlatan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına yürekten inanıyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.

Saygılarımla,

Ahmet Nur Çebi