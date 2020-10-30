Cenk Tosun yüzde 90 Beşiktaş'ta

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, tekrar yuvaya dönüyor.

Bu sezon forvet olarak sadece Vincent Aboubakar ile anlaşan; ligde Larin ve Aboubakar ikilisiyle mücadele eden Beşiktaş'ta Cenk Tosun için geri sayım başladı.

Vole programı yorumcusu, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a dönme ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.

Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Cenk Tosun'un dönüşüne ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Cenk Tosun, devre arasında yüzde 90 Beşiktaş’ta. Cenk, EURO 2020'de oynamak için dönmek zorunda."

Kaynak: Milli Gazete