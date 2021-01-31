Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta!

Beşiktaş eski yıldızı Cenk Tosun’a yeniden kavuşmaya hazırlanıyor. 2014’te adımını attığı siyah beyazlı kulüpten 2017-18 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Everton’a transfer olan milli futbolcu sezonunun geri kalan kısmında kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. Beşiktaş yönetimi ile Premier Lig temsilcisi Everton arasında yapılan görüşmelerde taraflar anlaşmaya varırken yıldız futbolcu bugün saat 18.00’de İstanbul’a olacak.

2014-15’te Beşiktaş’taki ilk sezonunda 18 maçta 5 gol atan Cenk 2015-16’daki şampiyonluğa 29 lig maçında 8 gol, 4 asistle katkı verdi.

2016-17 ise tüm kulvarda 47 maçta 24 gol, 4 asistle 28 gole katkı verdi. 2018 Ocak’ta İngiltere’nin yolunu tuttu. Everton’da 58 maçta 11 gol, 4 asisti bulunan Cenk kiralık gittiği Crystal Palace’ta ise talihsiz bir sakatlık yaşarken 5 maçta 1 gol attı. Bu sezon ise 7 maçta 1 golü var. Transferin kesinleşmesi sonrası Cenk de dün şampiyonluk kupasıyla Beşiktaş formalı fotoğrafını “Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?” mesajıyla sosyal medyadan paylaştı. (Hürriyet)