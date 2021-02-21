Cenk Tosun hırsına yenik düştü
Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun uzun süreli maç ve antrenman eksiğine rağmen oynamak isteyince sakatlık sorunuyla karşılaştı. G.Birliği maçındaki ağır saha şartları sakatlıkta önemli rol oynadı.
Beşiktaş’ın ara transfer döneminin son günlerinde Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun forma hırsı yüzünden sakatlandı.
Durumu netleşmedi
Teknik açıdan Cenk’in bu kadar hırslı olmasına sevinen siyah-beyazlı teknik adam, stratejik olarak ise önlerinde çok sayıda kritik maç olması nedeniyle forvet hattındaki herkesin sağlam olmasını istiyor. Gençlerbirliği maçında Vincent Aboubakar’ın yerine 62. dakikada oyuna dahil olan ve attığı iki golle yıldızlaşan Cenk Tosun’un ağır zemin nedeniyle karşılaşma sırasında sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Teknik açıdan Cenk’in bu kadar hırslı olmasına sevinen siyah-beyazlı teknik adam, stratejik olarak ise önlerinde çok sayıda kritik maç olması nedeniyle forvet hattındaki herkesin sağlam olmasını istiyor. Gençlerbirliği maçında Vincent Aboubakar’ın yerine 62. dakikada oyuna dahil olan ve attığı iki golle yıldızlaşan Cenk Tosun’un ağır zemin nedeniyle karşılaşma sırasında sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Şu an için ciddi bir sakatlığı olmayan Cenk’in mart ayında operasyon geçirdiği dizinde değil, diğer dizinde ödem bulunduğu belirlendi. Tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu dizindeki ödem geçtikten sonra kontrolden geçirilecek. Yıldız oyuncunun, Denizlispor maçında forma giyip, giyemeyeceği bu kontrolün ardından netlik kazanacak. (SKORER)