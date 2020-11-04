‘Cenk eski evine gider’

Bir süre önce Everton'a "Türkiye'de sadeceforması giyerim" diyerek rest çekeniçin Ada'dan yeni haberler geldi. İngiliz basını, golcü oyuncunun devre arasında siyah- beyazlı formayı giyme ihtimalinin çok yüksek olduğuna vurgu yaptı. Haberde "Bu transfer hem Cenk, hem Türk ekibi için olumlu olur. Cenk eski evinde yeniden form tutabilir. Böylece Everton için satış şansı doğabilir" denildi. .

Kaynak: Fotomaç