Cem Dizdar: Rakibi dağıttılar!

Ortaya çıktı ki, teknik adamlar seslerini saha içine duyuramazsa futbolcuların antrenman drillerini sahada birlikte yorumlamaları mümkün değilmiş! Havai fişek manasızlığı durduktan sonra sergilenen oyunun seviyesi de bunun kanıtı oldu! Sahi ya stada yakın bir yerde bir zengin düğünü olsa ve memleketin vazgeçilmez saçma eğlencesi hava fişek gösterisi kimi zaman olduğu gibi 15-20 dakika sürse ne olacaktı? Ljajic Beşiktaş’ın elindeki yegane saha içi oyun planlayıcısı ve icracısı... Üst üste iki pozisyondan birinde skoru çıkartmayı başardı. Ancak tempo düşünce yaratıcılığın da önemi azalıyor. Haliyle koca maç ilk devre bir iki pozisyona sıkıştı.

Bu kadar gol yememeli!

Sahada yokları oynayan Denizli ise önce Mustafa Yumlu ile yaklaştı ardından kontradan Oscar Estupinan’la golü buldu. Bir takım bu kadar gol yememeli, değil mi? Görünen şuydu ki, temposuz maçta Beşiktaş her şeyiyle öndeydi. Antalya maçının ikinci yarısındaki tempoya tırmanınca Gökhan Gönül golüne kadar direnir gibi yapan Denizli ardından darmadağın oldu. Maç 67’deki üçüncü golde esasen bitince Beşiktaş, yedek kulübesini sahaya sürdü.

Omurga kimlerden oluşacak...

Kaleci Ersin, tehdit büyük olmasa da aldığı süre arttıkça gelişecektir şüphemiz olmasın. Keza Rıdvan da.. Sorun şu ki, bu oyuncuları geliştirecek takım omurgası kimlerden oluşacak? Yönetimin bu konudaki kararı hem teknik ekibi hem takımın geleceği olan genç oyuncuları doğrudan etkileyecek. Caner Erkin’den vazgeçmiş görünmek birinci olumlu sinyaldir. Bakalım neler olacak?

Cem Dizdar / Fanatik