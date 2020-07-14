Cem Dizdar: Pozisyonsuz zafer!

Şampiyonlar Ligi ön elemesine yaklaşmışken maçtan maça anlaşılamaz hale geldi Beşiktaş’ın oyunu. Bir maçta yaptıklarının tam tersini yapıyor bir sonraki maçta ya da bir maça çıkardığı kadroyu diğerinde çıkarmıyor. Örneğin, Gökhan Töre 12. dakikada Caner’in alanında iki pozisyon buldu. Özellikle ikincisinde Caner alanı için koşmuyor sadece yürüyordu ama Rıdvan yerine sahada olan oydu!.. 43’te ise sağdan sıfıra indiği pozisyonda boş kaleye atamadı Malatyalı oyuncular. Oysa Beşiktaş, ilk devre boyunca dişe dokunur tek gol pozisyonu kurgulayamadı. Beşiktaş. ikinci devre biraz da Lens yerine oyuna giren Güven merkezli hücumlarla oyunu öne taşıdı. Ancak bu da VAR’dan gelen penaltı sonra buhar olup uçtu!.. İki takım da bu maç öncesi neye çalışmış, ne antrenmanı yapmış anlayamadım. Evet Beşiktaş kazandı ama nerdeyse tek pozisyon kurgulayamadan kazandı. Bu da onlar adına gelecek için hayli düşündürücü olmalı...

Gecenin sorusu

Beşiktaş bu oyuncu topluluğuyla derli toplu, sürdürülebilir bir oyun bulabilmiş değil. Para olmadığı da düşünülürse gelecek sezonun oyunu için kimi, nereden, kaç paraya bulacaklar acaba?

Maçın starı

Görev gereği maça sadece ‘’benzeyen’’ bu karşılaşmayı izledim. Sahadakiler de sadece ‘’futbolcuya benzedikleri’’ için ben maçın adamı diye birini tespit edemedim. Bağışlayın!..

Maçın olayı

İlk devre dört gol pozisyonu bulan Malatya’nın bunları atamayıp maçı kaybetmesi!

Kısa mesaj

Beşiktaş gelecek sezon için düşük yaş ortalamalı, atletik bir takıma mı yönelecek yoksa eski oyuncularla sadece maç kazanmayı mı hedefleyecek? İşte onlar için büyük yol ayrımı...

Ali Ece / Fanatik