Cem Dizdar: Kaza 'Geliyorum' demez, gelir!
İlk yarıdaki baskı/hapis oyunundan daha çok gol de çıkarabilirdi Beşiktaş ama rakibini öylesine geri itti ki, maç Antalya ceza sahası önünde tıkandı kaldı!
İlk yarıdaki baskı/hapis oyunundan daha çok gol de çıkarabilirdi Beşiktaş ama rakibini öylesine geri itti ki, maç Antalya ceza sahası önünde tıkandı kaldı! Başlardaki Boyd merkezli bir iki hücum sonuçsuz kaldıysa da gol, eski bir ters top oyunuyla (Tolgay/Quaresma misali) Atiba/Necip üzerinden geldi. Antalya ise geçen hafta Beşiktaş’ın Trabzon karşısındaki planına yakın bir anlayışla sahadaydı. Ancak önemli bir fark vardı, golü yediler! Bizde futbol ‘’saf yetenek oyunu’’ olarak ezberletildi. Oysa artık ‘’multi disipliner bilim’’e dönüşmüş durumda. Aslolan atletizm, saha içi mühendislik ve uygulanabilir planlar. Öyle ki, en ‘’yapamaz’’ denilenler ‘’en kolay yapabilenlerin’’ yaptıklarını yapabiliyor. Gökhan Gönül/Necip Uysal misali.
Cem Davran / Fanatik