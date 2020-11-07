Cem Dizdar: Beşiktaş ne oynadı!
İki kırık dökük girişim, bir direkten dönen top ve bir gol! Bunun dışında ilk devre boyunca futbol oynamak için onca zaman antrenman yapmış insanları izledik.
İki kırık dökük girişim, bir direkten dönen top ve bir gol! Bunun dışında ilk devre boyunca futbol oynamak için onca zaman antrenman yapmış insanları izledik. Ne yapmış olabilir bu futbolcular? Kimler, bunlara ne çalıştırmış acaba? Sahada para saçılmış 16 yabancı oyuncu var! Peki oyun nerede? Dura kalka devre bitecek diye düşünürken sonradan giren stoper Montero’nun taçtan gelen topa baskıya gitmek için alanını boşaltmasına da bağlı olarak golü yedi.
Baskı kurayım derken...
Gaziantep’i tebrik ederim
Evet maç 3-1 bitti. Peki, kim ne oynamayı planlamıştı ve ne oynadı? Beşiktaş ne oynamaya çalıştı ve ne oynadı? Sondan bir önceki soru, Antep’in hocası Sumudica kendi sahasında oynarken üçüncü golü attıktan sonra kime ya da kimlere ‘sus’ işareti yaptı? Ve son soru... Antep yendi Beşiktaş yenildi ama sahi sahada bütün bunlar olurken ‘futbol ilmi’ açısından ne gördük ne öğrendik? Biri yendi biri yenildi. Peki biz ne öğrendik? Bence hiç! Ülke vasatında oynanan bir maç izledim. Yine de, pozisyon vermemiş, üç gol atmış ve maçı hakkıyla kazanmış Gaziantep’i tebrik ederim...
Cem Dizdar / Fanatik