Cem Dizdar: Beşiktaş ne oynadı!

İki kırık dökük girişim, bir direkten dönen top ve bir gol! Bunun dışında ilk devre boyunca futbol oynamak için onca zaman antrenman yapmış insanları izledik. Ne yapmış olabilir bu futbolcular? Kimler, bunlara ne çalıştırmış acaba? Sahada para saçılmış 16 yabancı oyuncu var! Peki oyun nerede? Dura kalka devre bitecek diye düşünürken sonradan giren stoper Montero’nun taçtan gelen topa baskıya gitmek için alanını boşaltmasına da bağlı olarak golü yedi.

Baskı kurayım derken...

İkinci devreye De Souza/Mensah ile başladıancak baskı kurayım derken arkada bıraktığı büyük boşluk Ersin’in atılmasına neden oldu. Yine de bir gol bulmayı başardılar doğru bir organizasyonla. Rosier’nin arka direğe gönderdiği ve bizim ülkede ‘orta açmak’ diye tanımlanan pasla... Ancak ligin en cüsseli stoperlerinden Vida’nın yaptığı tuhaflık sonucu ikinci golü yedi Beşiktaş. Peki bütün bu hücum ya da savunmadaki problemler nasıl oluyor da iyileştirilemiyor? Hani, hep ‘en bilen yabancılar’ı getiriyorduk ülkemize? Sergen Yalçın’a bir soru! Dorukhan ne yapamadı ki, Josef De Souza ile değişti? Ya da bileşik soru; De Souza ne yaptı?

Gaziantep’i tebrik ederim

Evet maç 3-1 bitti. Peki, kim ne oynamayı planlamıştı ve ne oynadı? Beşiktaş ne oynamaya çalıştı ve ne oynadı? Sondan bir önceki soru, Antep’in hocası Sumudica kendi sahasında oynarken üçüncü golü attıktan sonra kime ya da kimlere ‘sus’ işareti yaptı? Ve son soru... Antep yendi Beşiktaş yenildi ama sahi sahada bütün bunlar olurken ‘futbol ilmi’ açısından ne gördük ne öğrendik? Biri yendi biri yenildi. Peki biz ne öğrendik? Bence hiç! Ülke vasatında oynanan bir maç izledim. Yine de, pozisyon vermemiş, üç gol atmış ve maçı hakkıyla kazanmış Gaziantep’i tebrik ederim...

Cem Dizdar / Fanatik