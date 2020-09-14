Cem Dizdar: Başlangıçlar zordur

Başlama vuruşu öncesi fotoğraf, Beşiktaş’ın aleyhine görünüyor. Maç deplasmanda; hoca, ‘Kovid-19 pozitif’, hücum bloğu, güven veren türden değil. İlk 20 dakikadaki oyun, fotoğrafı doğruluyor. Trabzon, topu Beşiktaş alanının her metrekaresinde kullanırken rakipleri, sadece alan kapatmakla meşgul. Peki, Trabzon bunu nasıl yapıyor? Top çalarak!.. Ancak kaptığı topları, kolaya kaçıp savunma derinliğine atmaya çalıştıkça da verimli olamayıp sadece baskılı görünüyorlar. Çünkü oyunu tasarlarken kullandıkları Sörloth yok ve o varmış gibi oynamaya çalışıyorlar. Beşiktaş ise ilk gittiği ve ilk şut attığında golü yaptı. Gol sonrası sakin kalıp aradığı alanları bulsalar da biri dışında - Boyd ile 42’deki- etkili hücum edemediler. Enteresandır, ilk devrenin aksine hem skor hem yedek kulübesi avantajı Beşiktaş’a çevirdi. Nihayetinde VAR üzerinden gelen penaltı kararıyla maçı kopardılar. Trabzon ise geçen sezon bulduğu oyunu Novak, Sosa, Sörloth ve Pereira’nın yokluğunda kaybetmiş görünüyor. Başlangıçlar zordur ancak bu halde bir organizasyon inşası da hayli zor görünüyor.

Gecenin sorusu

1-3 getiren gol nedeniyle bir anda Ersin’i Twitter’da TT listesine soktu Beşiktaşlılar! Bu trol faaliyetine karşı çıkacak bir Beşiktaş kitlesi de var mı acaba?

Maçın starı

Bu oyunda mutlaka birini yazacaksak bu Beşiktaş’ın 37 yaşındaki oyuncusu Atiba olur. Kendi adıma, inanın Beşiktaş taraftarlarını ajite etmek için değil, Necip’i de eklerim listeye.

Maçın olayı

Beşiktaş’ın ilk gidişinde ve ilk şutunda, biraz da Hüseyin Türkmen’in şu ünlü eli arkaya bağlama kaygısı nedeniyle kafasından seken topun gol olması!

Kısa mesaj

Beşiktaş hücum alanı sıkıntılarına rağmen biraz da rakibinin zaafları nedeniyle kazandı.. Bu iyi ancak çalışılması gereken çok şey olduğu da aşikar.

Cem Dizdar / Fanatik