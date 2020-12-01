Çebi: Güvenimizi boşa çıkarmadınız
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiden yaklaşık 2 saat sonra teknik heyet ve oyuncularla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelirken, tarihi galibiyet için özel bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yardımcı antrenörler ve futbolcuları kutlayan Başkan Çebi’nin, “Böylesine değerli bir zaferi camiamıza ve bize yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Yönetim olarak size hep güvendik. Sizler de bu güvenimizi boşa çıkarmadınız” dediği öğrenildi.
Zirve yarışında çok daha iddialı bir konuma geldiklerinin altını çizen Çebi’nin, “Bize çok anlamlı bir hediye verdiniz. Bu tarihi galibiyet için ne kadar teşekkür etsek azdır. Daha iyi günler bizi bekliyor. Sizlere hep inandık, inanmaya, güvenmeye ve arkanızda durmaya da devam edeceğiz. Alın terinize, ayağınıza sağlık” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu arada Çebi’nin tesislerde Sergen Yalçın’ın yanı sıra kaptan Atiba Hutchinson’la özel görüşmeler yaptığı da belirlendi.
25 maçta 10 galibiyet
Aslan’ı 6 kez devirdi
Kartal, 2014-2015 sezonunda derbilerde hüsran yaşamıştı. Siyah-beyazlı takım, Bilic’in teknik direktörlüğünde 2014-2015’te çıktığı 4 derbiden de mağlup ayrılırken tek gol atamamıştı. Galatasaray’a 2-0’lık skorlarla iki kez yenilen Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını ise 2-0 ve 1-0’lık mağlubiyetlerle tamamlamıştı. Kartal son 6 sezonda Galatasaray’a karşı 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken 2 kez mağlup oldu. Aynı dönemde Fenerbahçe ile 14 maç yapan siyah-beyazlı takım 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi aldı.
Kaynak: Milliyet