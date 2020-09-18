Çebi devreye girdi, Gökhan Töre transferi 15 dakikada bitti!

Sergen yalçın “Malatya ile sorununu çözerse, kapımız açık” dedi. Gökhan önce kulübüyle problemi halletti. Sonra ücret konusunda tıkanan görüşmeler Çebi’nin müdahalesiyle yıllık 4.5 milyon TL’ye çözüldü.

Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı. sergen Yalçın’ın 7 Eylül’de “Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Malatyaspor ile sorununu çözerse, kapımız açık” dediği asbaşkan Emre Kocadağ’ın Trabzon maçı sonrası “Teklifimizi yaptık, bizim istediğimiz teklife gelirse, onu da kadromuza katacağız inşallah” açıklamasını yaptığı 28 yaşındaki ilk olarak kulübü Yeni Malatyaspor ile olan sorunu çözdü sonra Kartal’ın teklifini kabul etti.

Kapıyı 1.2 milyon Euro’dan açtı

Yeni Malatya ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Töre kulübüyle her konuda anlaşarak bonservisini eline aldı. Ardından Beşiktaş’tan alacağı yıllık ücret için pazarlıklar başladı. Siyah beyazlılar yıllık 6 milyon TL teklif ederken oyuncunun yaklaşık 10.7 milyon TL’ye denk gelen 1.2 milyon Euro istemesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi’nin devreye girmesiyle konu yapılan son görüşmede 15 dakikada çözüldü.

Bonusla 8.5 milyon TL alabilir

Buna göre Gökhan Töre siyah beyazlılardan yıllık 4.5 milyon TL garanti ücret alacak. 40 maç üzerinde görev alması durumunda bonuslarla birlikte yıllık kazancı 8.5 milyon TL’ye kadar çıkabilecek. Beşiktaş’ta 1 yıl kiralık oynadıktan 2014’te 4.5 milyon Euro’ya Rubin Kazan’dan bonservisi alınan Gökhan Töre siyah beyazlılardaki son sezonunda 1.8 milyon Euro garanti ücret ve 10 bin Euro da maç başı alıyordu.

Kaynak: Hürriyet