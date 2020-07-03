Burak Yılmaz için yol haritası çizildi

Beşiktaş’ın bu sezonki en önemli oyuncularının başında gelen ve salgın sonrası takıma dönüşüyle birlikte Siyah- Beyazlılar’ı adeta uçuran Burak Yılmaz, kariyerini nasıl sonlandıracağını da kafasında belirledi. Oldukça formda olan ve İtalyan kulüplerinden gelen transfer tekliflerini geri çeviren Burak’ın, en az 3 yıl daha sahada olmak istediği öğrenildi. 34 yaşındaki oyuncunun, bu sürecin ardından profesyonel kariyerine noktayı koyacağı belirtildi. Bu doğrultuda artık başka bir takımın formasını giymek istemediği öğrenilen Siyah-Beyazlılar’ın kaptanının, sonuna kadar Beşiktaş adına mücadele etmek istediği ifade edildi. Kara Kartal’la sözleşmesi 2021 yılında yani gelecek sezon sonunda bitecek olan Burak’ın, sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2023’te kramponlarını asacağı konuşuluyor.

Teknik ekibin de yardımcısı

5-1 kazanılan Denizlispor ve 3-0 galip gelinen Konyaspor karşılaşmalarında 1’er gol ve 2’şer asistle maçlara damgasını vuran golcü futbolcunun, sezonun kalan haftaları öncesi de oldukça motive olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Kartal’ı, bir şekilde Devler Ligi potasında görmek isteyen Burak’ın, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin de en büyük yardımcısı olduğu, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olup onları motive ettiği bilgisine ulaşıldı.

Kulüp onu asla bırakmayacak

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Burak Yılmaz’ın sadece takım için değil kulüp için ne kadar önemli bir isim olduğunun farkında. Burak’ın, futbola nokta koyduktan sonra kulüp bünyesinde kalmasını isteyen Başkan Çebi ve yöneticiler, o dönem ki ihtiyaca göre Milli futbolcuyu iyi bir pozisyonda görevlendirmeyi planlıyor. Bunun sportif direktörlük mü yoksa antrenörlük mü olacağı ise o zaman geldiğinde kesinlik kazanacak.

Kaynak: Fanatik / Orhan Yıldırım