Burak Yılmaz durdu Beşiktaş kaybetti

Bu mücadelenin sonrasında formasına; Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında geri dönerek 1’er gol ve 2’şer asist yaparak yükselişin mimarı olan kaptan,karşısında ise beklenen üretkenliği gösteremedi. Yıldız futbolcunun etkisiz kalması sonrasıda Kayseri deplasmanından beklemediği bir kayıpla döndü. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte takımına yeni bir galibiyet getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Fanatik