Beşiktaş özellikle rakip yarı alana yerleşip orada pas yaparken son derece iyi durdu. Takımın şekli, pas akışı, alan kullanımı, alan boşaltma, hemen her şeyi doğru yaptılar. Yine Fenerbahçe maçında olduğu gibi rakibin pas kanallarını tamamen tıkadılar. Eksik kalan sistemi daha etkin kılacak, pozisyon yaratacak santrfor arkasındaki performansı. Oradaki oyuncu çabuk ve yaratıcı top kullanmalı. Dün Mensah’ın hareketli olduğu, çabuk düşünüp uyguladığı her atakta Kasımpaşa savunmasını zorladılar. Hem bu hem Koomson’un sakatlığı sonrası Aboubakar’ın sol kanattaki inişlerinde engellenememesi, Beşiktaş’ın tüm hücum unsurlarını rahatlattı. İlk gol sonrası özellikle kendi sağ kanatlarını çok etkin kullandılar. Kırmızı kart sonrasında ise her şey bitti. Beşiktaş rahat kazandı.

Gecenin sorusu

Kasımpaşa’da Kemal Özdeş göreve gelir mi? Diye sormuyorum. Fuat Çapa gidip, bir daha gelir mi?

Maçın starı

Aboubakar maçın fark yaratan oyuncusu. Geçen hafta olduğu gibi tüm tıkanıklıkları açıyor. Bunu bazen ince işçilikle yapıyor, bazen de kapıyı kırıyor. Bu kadar az forma giydikten sonra bu dönüşü, takdiri hak ediyor.

Maçın olayı

Mensah’ın oyununun dönüşmesi, defansif olarak etkinliğinin artması, maç içindeki dalmalarının minimuma inmesi hatta tamamen bitmesi Beşiktaş’ın oyununu oturtması açısından önemli. Onun etkinliği, herkese katkı veriyor.

Kısa mesaj

Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından sonra bu galibiyet bu kadro için level atlamak demek. Güven limiti zirve yapar.

Mehmet Demirkol / Fanatik