Brezilyalı Atiba! Josef de Souza...

İnişli, çıkışlı geçen Al Ahli macerasının ardından Beşiktaş’a gelen Josef de Souza adeta ikinci baharını yaşıyor. Milliyet'in haberine göre; Üç sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al Ahli’nin yolunu tutan 31 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takıma gelişi aslında herkesin kafasında soru işaretleri uyandırmıştı. Çünkü Souza geçen sezon futbola 5 aylık bir ara vermiş, ardından da eski takımında sadece iki maça çıkmıştı.

Brezilyalı futbolcu performansıyla kafalardaki sorulara en güzel cevabı verdi. Bir anda siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Souza için yönetim elini çabuk tuttu ve sezon bitmeden 1 yıllık opsiyonu kullandı, deneyimli futbolcunun sözleşmesini uzattı.

Yeni mukavele ile Beşiktaş adına daha önemli bir oyuncu haline gelen Souza’nın İttifak Holding Konyaspor maçındaki görevi diğerlerine göre daha ağırdı. Çünkü bu sezon önceki güne kadar 20 maçta forma giyen partneri Atiba, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından sürpriz biçimde yedeğe çekilmişti.

N’Sakala’nın 21. dakikada kırmızı kart görmesiyle orta sahadaki tüm yük Souza’ya binerken, Brezilyalı oyuncu bunun da üstesinden gelebileceğini gösterdi. Siyah-beyazlı oyuncu, Konyaspor maçında yüzde 85 pas isabetini yakaladı, girdiği 9 ikili mücadelenin 6’sını da kazandı. Josef ayrıca, 11 sahipsiz top kazanarak takımının en iyi isimlerinden biri olmayı başardı. (FANATİK)