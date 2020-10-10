Beşiktaş’tan ayrılık sürecinde hatalarım var

Yaklaşık 5 yıl önce Hamburg’dan Beşiktaş ’a transfer olan Tolgay Arslan, 2019 Ocak ayında da Siyah-Beyazlılar’dan olaylı bir şekilde ayrılıp, Süper Lig’in bir başka devi Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Bu sezon öncesi ise Kanarya ile karşılıklı olarak anlaşarak serbest kalan Tolgay, İtalyan ekibi Udinese’ye imza attı.

Artık Çizme’de kariyerini sürdüren 30 yaşındaki oyuncuyla ülkemizde geçirdiği yılları ve futbol yaşantısında attığı bu yeni adım hakkında açıklamalar verdi.

Yaklaşık 5 yıl Türkiye’de forma giydin. Türkiye kariyerin ve performansın hakkında ne düşünüyorsun?

"Türkiye’de çok güzel yıllar geçirdim. Verdiğim hiçbir karardan da pişman değilim. Beşiktaş’ta özellikle kazandığımız ikinci şampiyonlukta (2016-17) hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde, gerçek Tolgay’ı tam anlamıyla gösterebildiğimi düşünüyorum. Sakatlıklar ve bazı sıkıntılı dönemler geçirdim. Ancak her şeyden gereken dersleri de aldım."

"İkinci çocuğum İstanbul’da dünyaya geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’den ekmek paramı kazandım, aileme de bu sayede iyi bir hayat verdim. Benim ağzımdan onlar için kötü bir laf asla çıkmaz."

“Fenerbahçe’ye gittiğim dönemde çok kırılmıştım ve Türkçem iyi olmadığı için asıl söylemek istediklerimi ifade edemedim. Beşiktaş taraftarı da beni yanlış anladı. Onları üzmek istemedim. Hatam olmuşsa, haklarını helal etsinler”

“Geriye baktığımda, ‘Şunu böyle yapsaydım’ diyeceğim çok şey yok ama Beşiktaş’tan ayrılık süreciyle ilgili bazı hatalarım var. Bu dönem, yanlışları ve doğrularıyla bana çok şey öğretti. Almanya’da büyüdüm ve Türkçem iyi değildi. İnsanlar da beni yanlış anladı ve savunma imkanı vermediler."

"Beşiktaş’ta da Fenerbahçe’de olduğu gibi taraftarlar bana iyi davrandı. Özellikle onları hiç kırmak istememiştim. Türkçem iyi olmadığı için asıl demek istediklerimi insanlara anlatamadım."

‘Bir tek bunu farklı yapmak isterdim’

"Bu yüzden de açıklamalarım çok tepki çekti ama ben de o dönem çok kırılmıştım. Hatam olmuşsa lütfen onlar da benim gibi haklarını helal etsinler. Geriye baktığımda bir tek bunu farklı yapmak isterdim. Belki de Almanca bilen bir tercümandan yardım almalıydım. Kötü anıları değil, güzel anıları aklımda tutacağım. Umarım Türk futbolu ve Türk takımları çok iyi yerlere gelir. Ben de buradan takımlarımıza, Avrupa maçlarında sonuna kadar destek vereceğim."

Kaynak: Fanatik