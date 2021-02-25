3-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin ardından geçen haftayı BAY geçen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor. Jeneriklik bir gol attığı maçta sakatlanan Cezayirli yıldız, BAY haftasında sağlık heyetinin tedavisine olumlu cevap verdi. Önceki gün koşu antrenmanı yapan süper solak, dün takımla birlikte çalıştı.

RIDVAN DÖNDÜ AMA RİSKE EDİLMEYEBİLİR

Sakatlığının kısa sürmesiyle maç kaçırmayacak olan takımın 10 asistli yıldızının sevinci idmandaki neşeli görüntüsüne yansıdı. Sergen Yalçın, Denizlispor maçında Ghezzal'e şans verecek. Rıdvan da geri döndü ama riske edilmeyebilir. Sol dizindeki ödemi inmeyen Cenk Tosun ile tedavisi devam eden stoper Montero, Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

BABA GOLCÜ ABOUBAKAR

Annesinin vefatı nedeniyle zor günler geçiren Vincent Aboubakar, yeni doğan çocuğuyla kendine geldi. Antrenmanlarda Rosier ile neşeli görüntüler veren Kamerunlu forvetin moral ve motivasyonunun üst seviyede olduğu görüldü. Arkadaşları Aboubakar'a ‘Baba' diyerek seslenip şakalar yapıyor. (SKOR)