Beşiktaş’ta kesenin ağzı açıldı!

Beşiktaş, 4 Ekim'de sona erecek yaz transfer dönemini santrforun yanı sıra sağ bekle noktalama peşinde.

Bu bölge için daha önce DeAndre Yedlin'i düşünen siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier'i 1 numaralı aday olarak belirledi.

Yöneticiler, kiralamak için kulübü Sporting Lizbon ile görüşmeleri sürdürdüğü 24 yaşındaki futbolcunun yıllık maliyetini 1 milyon Euro'ya indirmeye çalışıyor.

Transferin 1-2 gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Mali sıkıntılar ve transfer harcama limiti nedeniyle kadrosunu güçlendirmekte zorlanan Beşiktaş, buna karşın Nikolaiçin kesenin ağzını açtı.

Siyah- beyazlılar, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 32 yaşındaki forvet oyuncusuna son olarak bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro önerdi.

Hırvat yıldız ise bu rakamı garanti maaş olarak isterken 3 yıllık da sözleşme talebinde ısrarını sürdürdü. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ligde Konyaspor karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından taraftarın tepkisini Kalinic transferiyle dindirmek istiyor.

2.5 milyon Euro'luk yüksek maliyeti nedeniyle Burak Yılmaz'ın Lille'e gidişine izin veren yönetim buna karşın Hırvat futbolcu için bu rakamın 500 bin Euro üzerine çıkmak zorunda kaldı.

Çebi'nin yakın çevresine “Bu transfer mutlaka olacak” dediği bildirildi.

Kaynak: Skor / Ali Aydın