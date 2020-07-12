Beşiktaşlı iki futbolcunun kovid19 testi yine pozitif!

Beşiktaş'ta 30 Haziran'da yapılan Covid-19 testleri sonrası iki futbolcuda Covid-19'a rastlandığı açıklanmıştı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerin Umut Nayir ile Adem Ljajic olduğu ifade edildi. İki futbolcu da yaklaşık iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor.

Siyah-beyazlılarda önceki gün iki oyuncuya yeniden test yapılırken, bunların sonuçları da pozitif çıktı.

Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri ve antrenmana çıkmamaları istendi.

Umut ve Ljajic'e yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda Malatya deplasmanına gidemeyecek olan iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, iki futbolcunun sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Ljajic'i Fenerbahçe maçına yetiştirmeyi hedefliyorduk. Allah her iki oyuncumuza da şifalar versin" dedi.

Kaynak: Hürriyet