Beşiktaşlı iki futbolcunun kovid19 testi yine pozitif!
Geçtiğimiz haftalarda yapılan corona virüsü testlerinde iki oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş'ta 11 Temmuz tarihinde yapılan testlerde iki ismin test sonucunun yine pozitif çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta 30 Haziran'da yapılan Covid-19 testleri sonrası iki futbolcuda Covid-19'a rastlandığı açıklanmıştı.
Corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerin Umut Nayir ile Adem Ljajic olduğu ifade edildi. İki futbolcu da yaklaşık iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor.
Siyah-beyazlılarda önceki gün iki oyuncuya yeniden test yapılırken, bunların sonuçları da pozitif çıktı.
Umut ve Ljajic'e yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda Malatya deplasmanına gidemeyecek olan iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.
Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, iki futbolcunun sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Ljajic'i Fenerbahçe maçına yetiştirmeyi hedefliyorduk. Allah her iki oyuncumuza da şifalar versin" dedi.
Kaynak: Hürriyet