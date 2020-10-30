Beşiktaş’ın, transfer döneminin son günlerinden Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, basın mensuplarının karşısına çıktı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Rosier, Siyah-Beyazlı formayı ilk kez giydiği Denizlispor maçının kendisi için pozitif bir başlangıç olduğunu belirtirken, gelecekle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi söz 24 yaşındaki Fransız sağ bekte;

‘Benim için kriterdi’

“Buraya gelirken tercihimi yapmak zor olmadı. Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Benim için kriter buydu. Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum. Uygun koşullar oluşursa, burada kalmak isterim. Şu anda performansımı yüksek tutarak takıma katkı yapmaya odaklandım. Futbol anlamında belli noktalarda kalitem var, gelişim göstermem gereken yerler de var. Bu gelişim için buraya geldim ve önemli bir adım attığımı düşünüyorum.”

‘İnsanlar dost canlısı’

“İstanbul’da zorluk yaşadığımı söyleyemem. Gördüğüm her şey pozitif. Buraya gelene kadar Türkiye ile ilgili pek bir fikrim yoktu. İnsanların dost canlısı davranışını görünce çok etkilendim. Buraya gelen ailem ve arkadaşlarım da bu fikirleri paylaşıyorlar.”

‘Atmosfer gayet iyi’

“Takımda atmosfer gayet iyi, Fransızca konuşan 5 oyuncu var. Takımın geri kalanı ile daha iyi uyum kurmak için İngilizce dersleri almaya başladım. Adaptasyon anlamında epey yol aldık. Sağ bekte oynamaktan mutluyum. Gekekirse sol bekte oynarım Pozisyonum itibarıyla önceliğim asist yapmak. Sahaya çıkarken bugün en iyisini yapayım, takıma katkı yapayım ve asist yapayım diye düşünüyorum. Gol istatistiğini sorun haline getirmiyorum.”

‘Pozitif bir başlangıçtı’

“İlk maçım güzel geçti. Kişisel olarak değil kolektif olarak güzel işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. 10 kişi kalmamıza rağmen 3 puanı kazandık. Denizli maçında kırmızı kart dengemizi bozdu. Maç boyunca çok koştuk ve 3-0’a getirdik. Oyunun sonunda tedirginlik yaşadık ama sonuç çok önemliydi. Benim için pozitif bir başlangıç oldu. Taraftarlarımız memnun kaldıysa bu beni memnun eder. En iyi performansım diyemem, daha iyisini yapabilirim.”

Kaynak: Fanatik