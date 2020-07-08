Beşiktaş’a iyilik yapmıyorlar
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyete rağmen genç oyunculara olan güvenlerini sürdüreceklerini söyledi.
GÜNDEM 08.07.2020, 10:30
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Tecrübeli iş insanı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “100 milyon Euro’luk takımın 4. olduğunu unutup mağlubiyetin yükünü gençlere ve gençleşmeye bağlayanlar Beşiktaş’a iyilik yapmıyorlar. Kulübümüzün öze dönüş stratejisi kararlılıkla hayata geçirilecektir” sözlerini sarf etti.
Kaynak: Fanatik