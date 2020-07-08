Beşiktaş’a iyilik yapmıyorlar

Tecrübeli iş insanı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “100 milyon Euro’luk takımın 4. olduğunu unutup mağlubiyetin yükünü gençlere ve gençleşmeye bağlayanlar’a iyilik yapmıyorlar. Kulübümüzün öze dönüş stratejisi kararlılıkla hayata geçirilecektir” sözlerini sarf etti.

Kaynak: Fanatik