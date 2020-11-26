Beşiktaş yöneticilerinden derbi sözleri

Medipol Başakşehir galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Beşiktaş’ta, yönetim kurulu ve teknik heyet tamamen pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklandı. Siyah-beyazlılar dev maçın da kazanılması halinde zirve yarışında çok daha sağlam bir noktada olacakları konusunda görüş birliğine vardı.

Yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, “Moral, motivasyon açısından Başakşehir galibiyeti çok önemliydi ama asıl derbiyi de kazanırsak büyük bir fırsat yakalamış oluruz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Sergen Yalçın’a hak veren siyah-beyazlı yöneticilerin ise derbi maçın hem puan hem de moral anlamında çok önemli olduğunun altını çizdiği vurgulandı.

Kovid-19 başta olmak üzere yaşanan tüm sorunlara rağmen Medipol Başakşehir maçını kazandıklarını kaydeden Beşiktaşlı idarecilerin, “Ligdeki bay haftayı da geride bırakmış bir takım olarak kritik bir viraja geldik. Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılırsak, tüm kayıplarımızı telafi etmiş oluruz. Böyle fırsatlar bir sezonda bir kaç kere gelir. Ayrıca böyle galibiyetler tüm camiayı bir araya getirir” yorumunu yaptığı belirtildi.

Başakşehir maçının hemen ardından rotasını Fenerbahçe derbisine çeviren Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, yardımcılarıyla birlikte taktik planlar üzerinde yoğun çalışmalar yaptığı ifade edildi. Siyah-beyazlı hocanın derbiye kadar oyuncularıyla birebir motivasyon toplantıları yapacağı da bildirildi.

Kaynak: Milliyet