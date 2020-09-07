Beşiktaş ve Fenerbahçe Kalinic transferi için karşı karşıya!

Golcü arayan iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe, Nikola Kalinic için yarışa girdi… Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü için ilk etapta siyah-beyazlılar 1.5 milyon Euro önerdi. Sarı-lacivertlilerin de devreye girmesi ile fiyatın yükseldiği öğrenildi.

Beşiktaş, bonuslarla birlikte teklifini 2.2 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Bu oyuncunun menajerinin İstanbul'da Fenerbahçe ile de görüştüğü belirtiliyor. Atletico ise kontratı 2021'de bitecek tecrübeli oyuncu için düşük bir miktar bonservis talep ediyor. Limit sorunu yaşayan Beşiktaş, bu rakamı önümüzdeki sezon ödemek istediğini belirten bir teklifle gitti ve yanıt beklemeye başladı.

B PLANI ABOUBAKAR

Beşiktaş’ın golcü operasyonundaki B Planı ise Vincent Aboubakar… Siyah beyazlı formayı daha önce kiralık olarak giyen Kamerunlunun, bonservisini Porto'dan alması ve bedelsiz olarak transfer edilmesi üzerinde çalışılıyor.

KARTAL’DA 4 YOLCU

Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor. Enzo Roco'ya 700 bin Euro verilerek sözleşme feshine gidilecek. İsimat Mirin ise Hatayspor ile masada. Hatay, oyuncuyu ikna ederse maaş ortaklaşa karşılanacak. Genç oyunculardan Muhayer Oktay'ın Altınordu'ya transferi artık minik detaylara kaldı. Umut Nayir ise Antalyaspor ile masada. Umut, Akdeniz ekibiyle anlaşırsa kolaylık gösterilecek.

ADIM ADIM JOSEF

Kartal, Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza ile temaslarını arttırdı. Brezilyalı orta sahaya bir artı bir yıllık kontrat önerildi. Görüşmeleri, yönetici Erdal Torunoğulları'nın yürüttüğü ifade ediliyor. Bu oyuncuyla Başakşehir ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Skor / Ali Aydın