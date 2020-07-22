Beşiktaş TFF'den haber bekliyor

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hedefini yakalamak istiyor.

Siyah beyazlılar transferdeki rotasını netleştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nun takım harcama limitlerini açıklamasını bekliyor.

Önümüzdeki sezonun kadro giderini 30 - 35 milyon euro dolaylarına çekmek isteyen Beşiktaş yönetimi, hem dış hem de iç transferde girişimlerini sürdürüyor.

Gökhan, Caner ve Atiba ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, anlaşma sağlanması durumunda imzaların federasyonun yapacağı açıklama sonrasında atılacağı ifade edildi.

Dış transferde de Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N’Sakala ile prensip anlaşması yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta kiralık oyuncuların durumu da belli oldu. Diaby ve Boateng ile yollar ayrılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Elneny’in kalması yönünde rapor verdiği, yönetimin de hem Mısırlı oyuncuyla hem de Arsenal ile görüşeceği gelen haberler arasında.

Takım harcama bütçesinde yer açabilmesi için oyuncu satışına da sıcak bakan yönetim, Vida’ya gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Siyah beyazlılar, İtalya ve Suudi Arabistan’dan talipleri olan Hırvat stoper için 5 milyon euro bonservis bedeli isteyecek.

Önümüzdeki günlerde bu takımlarla görüşecek olan yönetim, anlaşma sağlanması durumunda gelecek bonservis bedeliyle de takımı güçlendirmeye çalışacak.

Kaynak: TRT Spor