Beşiktaş'tan UEFA hamlesi!

Borçlar konusunda harekete geçen Beşiktaş, UEFA ve TFF lisansı için gerekli olan, 31 Aralık 2020 tarihi öncesi futbolcu ailesi borçlarını ve 31 Mart’a kadarki bonservis ve kiralama taksitlerini ödedi.

UEFA, vadesi geçmiş borçlar gerekçesiyle Beşiktaş’ın 2021-22’de Avrupa’dan elde edeceği gelirin yüzde 15’ine el koyulacağını duyururken, siyah beyazlılar da borcun 30 Haziran’a kadar ödenmesi halinde gelirlere el konulmayacağını açıklamıştı.

İŞTE UEFA'NIN AÇIKLAMASI

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtilmişti. (HÜRRİYET)