Beşiktaş'tan Ozan Tufan başvurusu!

Yukatel Denizlispor'un ardından Yeni Malatyaspor'u yenerek kara bulutları dağıtan Beşiktaş, Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak.

Denizli'de gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Josef de Souza da bugün kafileyle Gaziantep'e götürülecek.

Brezilyalı futbolcu, Denizlispor karşılaşmasında rakibine yaptığı sert müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından 67. dakikada direkt kırmızı kart görmüştü.

PFDK, 29 Ekim'de yaptığı toplantıda rakibine yönelik ciddi faüllü hareketi gerekçesiyle Josef'e 2 maç men cezası verirken, tecrübeli futbolcu, Yeni Malatya karşısında forma giyemedi.

Beşiktaş Kulübü, Josef için pazartesi günü Tahkim Kurulu'na başvurdu. Siyah-beyazlılar,örneğini göstererek, Brezilyalı oyuncuya verilen cezanın 1 maça indirilmesini talep etti.

Ozan geçen sezon Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor'u 2-1 yendiği 27. hafta maçının 13. dakikasında sert faulü nedeniyle doğrudan kırmızı kart görürken, PFDK'dan 2 maç ceza almıştı. Tahkim Kurulu ise yapılan itirazın ardından milli oyuncunun cezasını 1 maça indirmişti.

Siyah-beyazlılar tıpkı Ozan gibi Josef'e de indirim istedi ancak Beşiktaş'ın bugün saat 16.00'da Gaziantep'e yapacağı yolculuk ile Tahkim Kurulu'nun video konferansla gerçekleştireceği duruşmalı toplantının çakışması işleri karıştırdı.

Bu gelişme üzerine teknik heyet, Tahkim'in cezayı indirme ihtimali nedeniyle Josef'in de Gaziantep'e götürülmesini kararlaştırdı.

Tahkim cezada indirim yaparsa deneyimli futbolcu maçta forma giyebilecek. Josef aksi halde kadroda yer alamayacak.

Kaynak: Milliyet