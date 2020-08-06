Beşiktaş'tan Gökhan Gönül'e şok!

Beşiktaş’tan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan ve eski kulübü Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürülen Gökhan Gönül, TFF Lisans Kurulu’nun önceki gün açıkladığı yeni takım harcama limitleri nedeniyle beklemeye geçti.

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi biten Gökhan’ın, Fenerbahçe’nin mevcut koşullarda yeni transfer yapamaması nedeniyle Beşiktaş’la yeniden masaya oturma ihtimalinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Daha önce siyah-beyazlıların teklifini kabul etmeyerek, Fenerbahçe’nin yolunu tutan tecrübeli oyuncuya, yönetimin soğuk baktığı öğrenilirken, son kararın Teknik Direktör Sergen Yalçın’a bırakılacağı aktarıldı.

Gökhan Gönül’le henüz temasa geçmeyen Beşiktaş Yönetimi, sözleşmenin yenilenmesi olasılığını göz önünde bulunduruyor.

Yönetim, daha önce Fenerbahçe’yi tercih etmesine rağmen bu konuda Sergen Yalçın’ın kararına göre hareket edeceği ileri sürüldü.

Siyah-beyazlı yönetimin, Gökhan’a daha önce teklif edilen yıllık ücretten daha düşük bir rakam önereceği de savunuldu.

Yabancı kuralının değişmemesi nedeniyle sağ beke yabancı adayları da ekleyen ve Lyon’daki Rafael’i gündemine alan idareciler, harcama limitindeki kriz nedeniyle mevcut sağ bek transfer çalışmalarını dondurma kararı aldı.

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün yaptığı "Yarım kalan hikayeler tıpkı yarım kalan aşklar gibidir..." Instagram paylaşımı dikkat çekti.

Kaynak: Milliyet / Serdar Sarıdağ