Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması
Erzurumspor maçının 2. yarısında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Cenk Tosun ile ilgili kulüpten açıklama geldi.
GÜNDEM 12.04.2021, 18:25
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcuya "geçmiş olsun" dilekleri iletilerek, şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcumuz Cenk Tosun’a, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü’nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır.
Cenk Tosun’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."