Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yöneticilerle görüştü!

Siyah-beyazlı teknik adam maçtan sonra yöneticilerle yaptığı değerlendirmede geleceğe bakmak zorunda olduklarını söyledi, “Bizim 4 maç üzerinden yaptığımız planlama 12 puandı, ancak böylesine zorlu bir virajdan 9 puanla çıkmak da önemli. Bu kaybı ileride telafi ederiz” dedi

Süper Lig’de üst üste 4. galibiyetine imza atmak için gittiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanından puansız ayrılan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın maçtan sonra, “Geçmişe takılmadan, geleceğe bakalım” dediği ortaya çıktı.

Müsabakanın hemen ardından hem yardımcılarıyla hem de yöneticilerle değerlendirmede bulunan siyah-beyazlı hocanın, tartışmalı hakem kararlarının altını çizerek, “Hakemler futbolun doğasına aykırı kararlara imza attılar ve mağlup olduk. Bizim 4 maç üzerinden yaptığımız planlama 12 puandı, ancak böyle zorlu bir virajdan 9 puanla çıkmak da önemli. Bu müsabaka elbette bizim için kayıp fakat önümüzde bu kaybı telafi edebileceğimiz maçlar da var” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle bu hafta itibariyle hedeflenenden 6 puan geride olduklarını dile getirdi. Bu açığın yeni bir galibiyet serisiyle kapanabileceğini kaydedensiyah-beyazlı hocanın hafta boyunca yapacağı toplantılarda futbolcularına uyarılarda bulunacağı ifade edildi.

‘Kritik hatalar yapıldı’

Yöneticilerle yaptığı görüşmede bazı hakem kararlarını değerlendiren Sergen Yalçın’ın, “Saha içinde biz elimizden geleni yaparız. Bu maçta yenilmiş olabiliriz fakat bu sezon oyuncularıma çok güveniyorum. Çok özverili oynuyorlar. Bizim tek endişemiz son haftalarda aleyhimize yapılan hakem hataları. Puan kaybettiğimiz maçlardaki bazı hakem hataları çok kritikti” diye konuştuğu öğrenildi.

(Milliyet)