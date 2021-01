Beşiktaş'ta mecburi değişim

Sakatlıklar ve rotasyon nedeniyle her maça ayrı on birler kuranTeknik Direktörü Sergen Yalçın,deplasmanında da mecburi değişiklikler yapmayı planlıyor. Josef de Souza’nın takım idmanlarına katılmasına rağmen bu oyuncuyu ilk on birde oynatıp oynatmamaya henüz karar veremeyen Sergen Yalçın, hafif ağrıları olan Rachid Ghezzal’in durumunun netleşmesini bekliyor.

Savunma kurgusunu bozmak istemeyen fakat orta saha ve kanatlarda değişiklik planlayan siyah-beyazlı teknik adam, N’Koudou’yu sağda, Larin’i ise solda oynatabileceği ortaya çıktı. Deneyimli hoca, Ghezzal’in bugün takım idmanına çıkıp çıkmamasına göre hareket edecek. (Milliyet)