Beşiktaş'ta Lens beklentisi

Menaceri aracılığıyla birkaç kulüple görüşen tecrübeli kanat oyuncusunun, ayrılma ihtimali doğdu.’tan 2.5 milyon Euro kazanması sebebiyle ilk etapta İstanbul’da mutlu olan tecrübeli ismin, fikrini değiştirmesi sonrasında yönetimin umutlu bir bekleyiş içerisine girdiği bildirildi. (Fanatik)