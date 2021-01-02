Beşiktaş'ta Lens beklentisi
Teknik ekip ve yönetimin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, yılbaşı tatili için ülkesi Hollanda’ya gitmişti.
GÜNDEM 02.01.2021, 12:12 02.01.2021, 12:14 kartalbakışı.com
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Menaceri aracılığıyla birkaç kulüple görüşen tecrübeli kanat oyuncusunun, ayrılma ihtimali doğdu. Beşiktaş’tan 2.5 milyon Euro kazanması sebebiyle ilk etapta İstanbul’da mutlu olan tecrübeli ismin, fikrini değiştirmesi sonrasında yönetimin umutlu bir bekleyiş içerisine girdiği bildirildi. (Fanatik)