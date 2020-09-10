Beşiktaş'ta Josef De Souza memnuniyeti

Ön libero transferini Josef de Souza'yı alarak bitiren Beşiktaş yönetimi çok mutlu. Bu akşam imzayı atmak için İstanbul'a gelmesi beklenen Josef, nokta transfer olarak görüyor.

1.3 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya varılan 31 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık mukavele yapılacak. Brezilyalı'nın kalitesinin tartışılmayacağını belirten Beşiktaşlı idareciler, "Son iki transferinde ciddi bonservisler ödenip alınan oyuncuyu bedavaya getiriyoruz. Yılın transferini yaptık. Josef bize güç katacak" yorumlarında bulundular.

2015-18 arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı milli futbolcu Josef de Souza, 2018-19 sezonunda 12 milyon Euro bonservisle Al Ahli'nin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon 23 resmi karşılaşmada forma giyen Josef, 3 asiste imzasını attı.

Kaynak: Sabah / Ogün Şahinoğlu