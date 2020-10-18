Beşiktaş'ta Dorukhan harekatı

Çebi, sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek istedikleri başarılı futbolcuyla yapacağı görüşmelerde bir miktar garanti para ve performansa dayalı yıllık ücret teklif edecek.

Fenerbahçe ile anlaşacağı yönündeki iddiaları milli futbolcuya soracak olan Başkan Çebi, Ocak ayı gelmeden Dorukhan’ın kontratını uzatmayı planlıyor.

24 yaşındaki futbolcu konusunda siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da devreye girmesi bekleniyor.

Atiba’nın ilerleyen yaşı, Josef de Souza’nın da 31 yaşında olması nedeniyle Beşiktaş’ta düzenli oynaması neredeyse garanti olan Dorukhan’a takımda çok avantajlı bir pozisyonda olduğu hatırlatılacak.

Oynama garantisi yüksek olduğu için eline yılda yaklaşık 10 milyon TL geçecek şekilde Dorukhan’a teklif sunacak olan siyah-beyazlılar, yurt dışından teklif gelmesi durumunda genç oyuncunun sözleşmesine özel çıkış maddesi de koyacak.

Buna göre Dorukhan, Avrupa’dan teklif gelirse belli bir miktar bonservis bedeli karşılığında serbest kalabilecek.

Dorukhan’dan memnun olan siyah-beyazlılar, eski yönetimin verdiği kontrat sözünün değişen ekonomik şartlarda çok zor olduğunu da milli oyuncuya anlatmaya çalışacak.

A Milli Takım’la Avrupa Şampiyonası’na gitmenin hayallerini kuran Dorukhan’ın önceliğinin de düzenli forma giyebileceği bir kulüp olduğu ifade edildi.

Kaynak: Milliyet