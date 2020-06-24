Beşiktaş'ta Domagoj Vida şoku!

Yeni sezon öncesinde kadrosundaki oyunculardan maaşlarında indirim isteyen Siyah-Beyazlılar’da Domagoj Vida şoku yaşanıyor. Yönetim, 3.3 milyon Euro’yla takımın en çok kazanan isimlerinin başında gelen Hırvat isimden yaklaşık yüzde 50 oranında indirim beklerken, önceden yapılan anlaşma gereği yıldız futbolcunun maaşı gelecek sezon 3.4 milyon Euro’ya yükselecek. 2017-18 sezonunda bedelsiz olarak takıma kazandırılan ve 3 milyon Euro maaş ile 1.5 milyon Euro’luk imza parası formülüyle anlaşılan başarılı futbolcunun, kontratındaki maddeye göre alacağının her sene artması sebebiyle yönetimin, Vida’yla yapacağı pazarlık oldukça uzun olacak. Kara Kartal’la 2022 yılına kadar kontratı bulunan Domagoj Vida, hem Beşiktaş’ta forma giymekten hem de İstanbul’da yaşamktan dolayı oldukça memnun...

Başarılı oyuncu, pandemi süreci sebebiyle maaşında indirim yapmaya sıcak bakarken, miktarı yüzde 50 değil yüzde 20 seviyesinde düşünüyor. Kovid-19 pandemi sürecinde gelecek yıla ertelenen EURO 2020’de Hırvatistan formasıyla mücadele edecek olan Vida’ya, istikrarını bu turnuvada da sürdürmesi halinde Avrupa’nın kapıları, yüksek bonservis bedelleri karşılığında açılabilir.

Kaynak: Fanatik / Gökmen Özcan