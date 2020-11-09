Beşiktaş'ta dev zirve! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın!

Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş’ta, Başkan Ahmet Nur Çebi istikrarsız gidişe el koymaya hazırlanıyor... Milli aranın ardından takımı yeniden çıkışa geçirmeyi amaçlayan Siyah-Beyazlılar’ın patronu çarşamba günü teknik direktör Sergen Yalçın’la ayrıntılı bir toplantı yapacak. Genç hocayla takımın son durumu hakkında görüşecek olan Çebi aynı zamanda detaylı bir rapor isteyecek.

Yalçın’a, ‘Arkandayız’ mesajını verecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi, aynı zamanda başarılı çalıştırıcıdan, öğrencileri için kadro dışı ve para cezası gibi yaptırım talebininin olup olmadığını soracak. Sergen Yalçın’ın tüm isteklerini dinleyecek olan Çebi’nin, bu talepleri yerine getireceği de gelen haberler arasında.

Kaynak: Fanatik