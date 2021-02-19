Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku
Ghezzal'ın ardından Beşiktaş'ta Cenk Tosun da sakatlandı. İlk lig maçında iki gol atan yıldız oyuncunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ta kritik Gençlerbirliği maçından üç puan çıkarıldı ancak zorlu saha şartlarında sakatlık yaşanmasından çekiniliyordu ve korkulan oldu. Beşiktaş bu haftayı BAY geçeceği için mevcut sakatların tamamının iyileşmesi bekleniyordu. Montero, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un iyileşecek olmasıyla Denizlispor maçına tam kadro çıkmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, iki yıldız oyuncusundan gelen şok haberlerle üzüldü. Rachid Ghezzal'ın ardından Cenk Tosun'un da durumu ciddi.
Morali bozuldu
Rıdvan dönüyor
Siyah beyazlı takımın genç sol beki Rıdvan Yılmaz Trabzonspor maçında sakatlanmış ve uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Yakın zamanda çalışmalara başlayacak genç futbolcu Denizlispor maçı kadrosuna alınacak. Karşılaşmada oynayıp oynamayacağına ise doktorlar karar verecek. (MİLLİYET)