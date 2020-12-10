Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci
Kara Kartal’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, son 3 maçta attığı 4 golle takımının yükselişine direkt etki etmişti.
GÜNDEM 10.12.2020, 10:41 kartalbakışı.com
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Ligde pazar günü Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak mücadeleyi merakla bekleyen başarılı futbolcu, liderle oynanacak maç öncesinde yapılan takım çalışmalarında sergilediği etkili görüntüyle dikkat çekiyor. İstikrarlı oyununu idmanlarda da sürdüren Aboubakar, ek olarak takım arkadaşlarıyla oldukça pozitif bir uyum yakalaması sebebiyle teknik ekibi mutlu ediyor. (Fanatik)