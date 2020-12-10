Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci

Ligde pazar günü Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak mücadeleyi merakla bekleyen başarılı futbolcu, liderle oynanacak maç öncesinde yapılan takım çalışmalarında sergilediği etkili görüntüyle dikkat çekiyor. İstikrarlı oyununu idmanlarda da sürdüren, ek olarak takım arkadaşlarıyla oldukça pozitif bir uyum yakalaması sebebiyle teknik ekibi mutlu ediyor. (Fanatik)