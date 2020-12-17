Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi!

Beşiktaş ile yeniden form tutan Vincent Aboubakar'ın talipleri de kapıya dayandı. Kamerunlu golcünün son 4 maçta ağları sarsıp toplam 5 gol atması ile birlikte menajerler nabız yoklamaya başlarken, Beşiktaş'ın ise oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Porto'dan bedelsiz alınan ve 1+1 yıllık imza attırılan 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon 30 maça çıkması halinde kontratı otomatik uzayacak. Deneyimli futbolcu, şimdiye kadar siyah-beyazlı forma ile 9 mücadelede görev aldı.

KONTRAT SAYESİNDE ELİ GÜÇLÜ

Oyuncunun performansı sonrası başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp devreye girdi. Ancak yapılan sağlam kontrat nedeniyle bu transferde eli güçlü olan taraf Beşiktaş. Siyah beyazlı takıma gelirken büyük fedakârlık yapan ve Porto'daki kazancının yarısına anlaşan Kamerunlu'nun yükselen performansı herkesi memnun ediyor. Bonuslarla kazancı 1.5 milyon Euro olan Aboubakar ile sezon sonuna kadar devam edecek yönetim, oyuncunun değerinin artacağını düşünüyor. Beşiktaş yönetimi oyuncudan sezon sonu para kazanmayı 'cebinde' tutarken, gelecek sezona saklamak da ihtimal dahilinde.

ÖNCELİK SAVUNMA

Bu sezon 11 lig maçında kalesinde 19 gol gören siyahbeyazlılar, sadece 2 karşılaşmayı gol yemeden kapattı. Geçen sezon Abdullah Avcı ile 11 maçta 13 gol yiyen Kartal'da teknik heyet de bu konuya eğildi. Antrenmanlarda takım savunmasına ağırlık veren Sergen Yalçın, özellikle stoperlerin kademe ve bire bir pozisyonlarda yaşadığı sıkıntıları çözmek istiyor.

(Sabah)