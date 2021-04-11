Beşiktaş Salih Özcan transferinde sona geldi
Adım adım şampiyonluğa giden Beşiktaş önümüzdeki yılın kadro yapılanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Hem mali yapısını iyileştirmek hem de başarılı isimleri kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta gözler Salih Özcan'da... Salih için İspanya'dan güzel bir haber geldi.
GÜNDEM 11.04.2021, 12:10
752
Süper Lig'de lider durumda olan ve en yakın takipçileri ile puan farkını açarak şampiyonluk elde etmek isteyen Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezonun kadro yapılanmasında Bundesliga'dan gurbetçi futbolcu Salih Özcan'ın da kadroda yer alması planlanıyor. Genç oyuncu için çalışmalar sürerken gerek iç gerekse dış basına transfer gelişmeleri yansıyor.