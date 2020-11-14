Beşiktaş karantina süresinin değişmesini istiyor!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’den karantina süresinin 14 günden 10 güne indirilmesini talep etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi, TFF yetkililerine “Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez.” ifadelerini kullandı.

TFF’nin yanıtı bekleniyor. Beşiktaş’ta 8 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Akşam