Beşiktaş'ın yardım kampanyası 'Bırakmam seni' videosu yayınlandı
Beşiktaş, ekonomik olarak dar boğazda olmasından dolayı önemli bir kampanyaya imza attı. Siyah beyazlılar, "Bırakmam seni" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasını taraftarına özel bir reklam filmiyle duyurdu.
GÜNDEM 12.06.2020, 11:48
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Beşiktaş, ekonomik olarak dar boğazda olmasından dolayı önemli bir kampanyaya imza attı. Siyah beyazlılar, "Bırakmam seni" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasını taraftarına özel bir reklam filmiyle duyurdu.