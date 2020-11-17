Beşiktaş'ın talebine TFF'den cevap geldi!.
Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında 14 günlük karantina sürecinin 10 güne düşürülmesini önermişti. Bunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konu ile ilgili son kararını verdi.
GÜNDEM 17.11.2020, 13:21
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Beşikraş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, karantina sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebini Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında dile getirmişti
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 8 futbolcularının Koronavirüs'e yakalanması ve diğer takımlarda da vakaların artmasının ardından dile getirdiği "İzolasyon süresi 14'ten 10 güne düşürülsün" talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiği öğrenildi.
Mevcut uygulamanın aynen devam edeceği ifade edildi.
Kaynak: Fotomaç