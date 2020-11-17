Beşiktaş'ın talebine TFF'den cevap geldi!.

Beşikraş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, karantina sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebini Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında dile getirmişti

Sabah'ın haberine göre,Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 8 futbolcularının Koronavirüs'e yakalanması ve diğer takımlarda da vakaların artmasının ardından dile getirdiği "İzolasyon süresi 14'ten 10 güne düşürülsün" talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiği öğrenildi.

Mevcut uygulamanın aynen devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Fotomaç