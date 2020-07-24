Beşiktaş'ın ilgilendiği Tahiri'yle ilgili resmi açıklama

Beşiktaş'ın Eredivisie ekiplerinden RKC Waalwijk'te forma giyen Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Anas Tahiri'yle ilgilendiği iddia ediliyordu. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Hollanda kulübünden ve oyuncunun temsilcilerinden resmi açıklama geldi.

Brabants Dagblad Gazetesi'ne konuşan Waalwijk Genel Menajeri Frank van Mosselveld, "Bana Beşiktaş'ın Tahiri'yi almak istediği söylendi. Ben de bunun üzerine resmi bir teklif getirilmesi gerektiğini belirttim. Ancak şu ana kadar bize ulaşmış herhangi bir şey yok. Elbette her oyuncu satılabilir ama Tahiri için bize ciddi bir bonservis önerilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbolcunun iki temsilcisi Vlado Petrovic ve Sino Simsek ise aynı gazeteye verdikleri demeçte "Türkiye'de lig pazar günü sona eriyor. Beşiktaş finansal açıdan uygun bir kulüp değil ve elindeki pek çok pahalı futbolcudan kurtulmak zorunda. Ancak bundan sonra ciddi bir görüşme söz konusu olabilir." şeklinde konuştu.

Waalwijk formasıyla bu sezon 27 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen Tahiri'nin kulübüyle olan mukavelesi gelecek yıl sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 550 bin euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fanatik / Yunus Dilber