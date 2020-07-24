Beşiktaş'ın ilgilendiği Tahiri'yle ilgili resmi açıklama
Beşiktaş'ın Eredivisie ekiplerinden RKC Waalwijk'te forma giyen Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Anas Tahiri'yle ilgilendiği iddia ediliyordu. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Hollanda kulübünden ve oyuncunun temsilcilerinden resmi açıklama geldi.
Beşiktaş'ın Eredivisie ekiplerinden RKC Waalwijk'te forma giyen Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Anas Tahiri'yle ilgilendiği iddia ediliyordu. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Hollanda kulübünden ve oyuncunun temsilcilerinden resmi açıklama geldi.
Brabants Dagblad Gazetesi'ne konuşan Waalwijk Genel Menajeri Frank van Mosselveld, "Bana Beşiktaş'ın Tahiri'yi almak istediği söylendi. Ben de bunun üzerine resmi bir teklif getirilmesi gerektiğini belirttim. Ancak şu ana kadar bize ulaşmış herhangi bir şey yok. Elbette her oyuncu satılabilir ama Tahiri için bize ciddi bir bonservis önerilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Waalwijk formasıyla bu sezon 27 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen Tahiri'nin kulübüyle olan mukavelesi gelecek yıl sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 550 bin euro olarak gösteriliyor.
Kaynak: Fanatik / Yunus Dilber